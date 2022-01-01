|101
|Лайки
|Neuro Lite - 3,00 ₽
|Быстрые лайки, возможны списания
|3,00 ₽
|10
|250 000
|Купить
|138
|Просмотры
|Neuro Сохранения Pro - 3,00 ₽
|Накрутка сохранений публикаций. Статистика сохранений (закладок) доступна только для бизнес-профилей.
|3,00 ₽
|100
|20 000
|Купить
|110
|Просмотры
|Neuro LITE - 4,00 ₽
|На любые типы видео
|4,00 ₽
|25
|5 000 000
|Купить
|161
|Лайки
|Лайки Mego RU - 12,00 ₽
|Преимущественно от русскоязычных пользователей, возможны небольшие списания
|12,00 ₽
|10
|20 000
|Купить
|167
|Просмотры
|Просмотры историй Neuro Lite - 12,00 ₽
|Указывать ссылку на аккаунт. Все временные истории будут просмотрены указанное количество раз.
|12,00 ₽
|15
|9 000
|Купить
|111
|Просмотры
|Просмотры историй Neuro Pro - 14,00 ₽
|Нужно указать ссылку на аккаунт. Будут просмотрены все истории. С просмотрами историй прибавляется охват и навигация. Также прибавляются просмотры профиля.
|14,00 ₽
|10
|12 000
|Купить
|102
|Лайки
|Neuro Standart - 15,00 ₽
|Высокая скорость. С лайками поступают охват и показы. Небольшие списания
|15,00 ₽
|10
|35 000
|Купить
|104
|Подписчики
|Neuro Lite - 18,00 ₽
|Заполненные боты, хорошая скорость. Возможны списания
|18,00 ₽
|10
|200 000
|Купить
|127
|Лайки
|Neuro Silver - 30,00 ₽
|С лайками прибавляется охват. Офферы и боты с аватарками. Высокая скорость, списаний нет
|30,00 ₽
|10
|100 000
|Купить
|103
|Лайки
|Neuro Pro - 40,00 ₽
|Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Списаний нет
|40,00 ₽
|50
|150 000
|Купить
|107
|Подписчики
|Neuro Pro - 50,00 ₽
|Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Огромная база, можно заказывать повторно, более миллиона в месяц. Есть списания
|50,00 ₽
|100
|200 000
|Купить
|106
|Подписчики
|Neuro Mego - 60,00 ₽
|Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Высокая скорость, небольшие списания. Огромная база, можно заказывать повторно
|60,00 ₽
|50
|250 000
|Купить
|120
|Подписчики
|Neuro BOMB 1M - 60,00 ₽
|1.000.000 подписчиков. Высокая скорость, низкие отписки, можно заказать повторно. Старт 6-12 часов
|60,00 ₽
|1000000
|1 000 000
|Купить
|118
|Подписчики
|Neuro Silver RU - 65,00 ₽
|Быстрый старт. Примерно 25-30% русскоязычных подписчиков.
|65,00 ₽
|10
|100 000
|Купить
|132
|Подписчики
|Neuro Vip - 70,00 ₽
|Большая часть аккаунтов с аватарками и постами, в базе до 30% активных пользователей.
|70,00 ₽
|10
|150 000
|Купить
|139
|Комментарии
|Neuro Комментарии собственные Standart - 300,00 ₽
|С разных аккаунтов добавляются комментарии, указанные по одному на строку.
|300,00 ₽
|1
|1 000
|Купить
|166
|Подписчики
|Neuro Pro - 300,00 ₽
|Частично живые, не боты и не удаленные аккаунты. Скорость 300 – 500 в сутки. Добавляются также просмотры. Старт 6-12 часов.
|300,00 ₽
|100
|3 000
|Купить
|133
|Подписчики
|Neuro USA - 400,00 ₽
|Аккаунты из США. Скорость 5000 в сутки, минимальные списания
|400,00 ₽
|100
|5 000
|Купить
|117
|Комментарии
|Neuro Эмоджи Standart - 700,00 ₽
|Комментарии с различными emoji, преимущественно от пользователей с большим количеством подписчиков и публикациями.
|700,00 ₽
|1
|2 000
|Купить
|159
|Комментарии
|Neuro Комментарии собственные Mego RU - 1 400,00 ₽
|Комментарии собственные, преимущественно от русских реальных пользователей инстаграм. С разных аккаунтов добавляются комментарии, указанные по одному на строку.
|1 400,00 ₽
|1
|1 200
|Купить