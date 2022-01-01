Услуги

Группа
ID услуги
Описание услуги
IDГруппа услугИмяОписаниеЦенаМин.Макс. 
101ЛайкиNeuro Lite - 3,00 ₽Быстрые лайки, возможны списания3,00 ₽10250 000Купить
138ПросмотрыNeuro Сохранения Pro - 3,00 ₽Накрутка сохранений публикаций. Статистика сохранений (закладок) доступна только для бизнес-профилей.3,00 ₽10020 000Купить
110ПросмотрыNeuro LITE - 4,00 ₽На любые типы видео4,00 ₽255 000 000Купить
161ЛайкиЛайки Mego RU - 12,00 ₽Преимущественно от русскоязычных пользователей, возможны небольшие списания12,00 ₽1020 000Купить
167ПросмотрыПросмотры историй Neuro Lite - 12,00 ₽Указывать ссылку на аккаунт. Все временные истории будут просмотрены указанное количество раз. 12,00 ₽159 000Купить
111ПросмотрыПросмотры историй Neuro Pro - 14,00 ₽Нужно указать ссылку на аккаунт. Будут просмотрены все истории. С просмотрами историй прибавляется охват и навигация. Также прибавляются просмотры профиля.14,00 ₽1012 000Купить
102ЛайкиNeuro Standart - 15,00 ₽Высокая скорость. С лайками поступают охват и показы. Небольшие списания15,00 ₽1035 000Купить
104ПодписчикиNeuro Lite - 18,00 ₽Заполненные боты, хорошая скорость. Возможны списания18,00 ₽10200 000Купить
127ЛайкиNeuro Silver - 30,00 ₽С лайками прибавляется охват. Офферы и боты с аватарками. Высокая скорость, списаний нет30,00 ₽10100 000Купить
103ЛайкиNeuro Pro - 40,00 ₽Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Списаний нет 40,00 ₽50150 000Купить
107ПодписчикиNeuro Pro - 50,00 ₽Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Огромная база, можно заказывать повторно, более миллиона в месяц. Есть списания 50,00 ₽100200 000Купить
106ПодписчикиNeuro Mego - 60,00 ₽Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Высокая скорость, небольшие списания. Огромная база, можно заказывать повторно60,00 ₽50250 000Купить
120ПодписчикиNeuro BOMB 1M - 60,00 ₽1.000.000 подписчиков. Высокая скорость, низкие отписки, можно заказать повторно. Старт 6-12 часов 60,00 ₽10000001 000 000Купить
118ПодписчикиNeuro Silver RU - 65,00 ₽Быстрый старт. Примерно 25-30% русскоязычных подписчиков. 65,00 ₽10100 000Купить
132ПодписчикиNeuro Vip - 70,00 ₽Большая часть аккаунтов с аватарками и постами, в базе до 30% активных пользователей. 70,00 ₽10150 000Купить
139КомментарииNeuro Комментарии собственные Standart - 300,00 ₽С разных аккаунтов добавляются комментарии, указанные по одному на строку. 300,00 ₽11 000Купить
166ПодписчикиNeuro Pro - 300,00 ₽Частично живые, не боты и не удаленные аккаунты. Скорость 300 – 500 в сутки. Добавляются также просмотры. Старт 6-12 часов. 300,00 ₽1003 000Купить
133ПодписчикиNeuro USA - 400,00 ₽Аккаунты из США. Скорость 5000 в сутки, минимальные списания400,00 ₽1005 000Купить
117КомментарииNeuro Эмоджи Standart - 700,00 ₽Комментарии с различными emoji, преимущественно от пользователей с большим количеством подписчиков и публикациями.700,00 ₽12 000Купить
159КомментарииNeuro Комментарии собственные Mego RU - 1 400,00 ₽Комментарии собственные, преимущественно от русских реальных пользователей инстаграм. С разных аккаунтов добавляются комментарии, указанные по одному на строку.1 400,00 ₽11 200Купить