101 Лайки Neuro Lite - 3,00 ₽ Быстрые лайки, возможны списания 3,00 ₽ 10 250 000 Купить

138 Просмотры Neuro Сохранения Pro - 3,00 ₽ Накрутка сохранений публикаций. Статистика сохранений (закладок) доступна только для бизнес-профилей. 3,00 ₽ 100 20 000 Купить

110 Просмотры Neuro LITE - 4,00 ₽ На любые типы видео 4,00 ₽ 25 5 000 000 Купить

161 Лайки Лайки Mego RU - 12,00 ₽ Преимущественно от русскоязычных пользователей, возможны небольшие списания 12,00 ₽ 10 20 000 Купить

167 Просмотры Просмотры историй Neuro Lite - 12,00 ₽ Указывать ссылку на аккаунт. Все временные истории будут просмотрены указанное количество раз. 12,00 ₽ 15 9 000 Купить

111 Просмотры Просмотры историй Neuro Pro - 14,00 ₽ Нужно указать ссылку на аккаунт. Будут просмотрены все истории. С просмотрами историй прибавляется охват и навигация. Также прибавляются просмотры профиля. 14,00 ₽ 10 12 000 Купить

102 Лайки Neuro Standart - 15,00 ₽ Высокая скорость. С лайками поступают охват и показы. Небольшие списания 15,00 ₽ 10 35 000 Купить

104 Подписчики Neuro Lite - 18,00 ₽ Заполненные боты, хорошая скорость. Возможны списания 18,00 ₽ 10 200 000 Купить

127 Лайки Neuro Silver - 30,00 ₽ С лайками прибавляется охват. Офферы и боты с аватарками. Высокая скорость, списаний нет 30,00 ₽ 10 100 000 Купить

103 Лайки Neuro Pro - 40,00 ₽ Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Списаний нет 40,00 ₽ 50 150 000 Купить

107 Подписчики Neuro Pro - 50,00 ₽ Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Огромная база, можно заказывать повторно, более миллиона в месяц. Есть списания 50,00 ₽ 100 200 000 Купить

106 Подписчики Neuro Mego - 60,00 ₽ Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Высокая скорость, небольшие списания. Огромная база, можно заказывать повторно 60,00 ₽ 50 250 000 Купить

120 Подписчики Neuro BOMB 1M - 60,00 ₽ 1.000.000 подписчиков. Высокая скорость, низкие отписки, можно заказать повторно. Старт 6-12 часов 60,00 ₽ 1000000 1 000 000 Купить

118 Подписчики Neuro Silver RU - 65,00 ₽ Быстрый старт. Примерно 25-30% русскоязычных подписчиков. 65,00 ₽ 10 100 000 Купить

132 Подписчики Neuro Vip - 70,00 ₽ Большая часть аккаунтов с аватарками и постами, в базе до 30% активных пользователей. 70,00 ₽ 10 150 000 Купить

139 Комментарии Neuro Комментарии собственные Standart - 300,00 ₽ С разных аккаунтов добавляются комментарии, указанные по одному на строку. 300,00 ₽ 1 1 000 Купить

166 Подписчики Neuro Pro - 300,00 ₽ Частично живые, не боты и не удаленные аккаунты. Скорость 300 – 500 в сутки. Добавляются также просмотры. Старт 6-12 часов. 300,00 ₽ 100 3 000 Купить

133 Подписчики Neuro USA - 400,00 ₽ Аккаунты из США. Скорость 5000 в сутки, минимальные списания 400,00 ₽ 100 5 000 Купить

117 Комментарии Neuro Эмоджи Standart - 700,00 ₽ Комментарии с различными emoji, преимущественно от пользователей с большим количеством подписчиков и публикациями. 700,00 ₽ 1 2 000 Купить