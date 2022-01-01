- Вы можете восстановить пароль с помощью кнопки «забыли пароль» Если нет письма во входящих, то проверьте папку спам. Также бывает, что некоторые указывают недействительную почту, а на балансе остаются деньги. Мы вернём вам деньги или восстановим учётную запись, обратитесь в техподдержку.