FAQ

Я могу заказать и получить услугу в любое время или есть какие-то ограничения?

- Мы работаем круглосуточно без выходных, вы можете заказать в любое время и в любом месте.

Поставил заказ 5 минут назад, но пока статус не изменился. Что мне делать?

- Примерное время запуска указано в описании услуги, иногда могут быть некоторые задержки. Если длительное время статус не меняется, напишите в техподдержку и мы разберёмся!

Есть ли у вас ограничения по заказам?

- У каждой услуги есть свой объем. При выборе можно увидеть минимальное и максимальное количество. Зачастую база обновляется и можно заказывать повторно.

Можно ли сделать особый заказ? Например, 1 миллион подписчиков

- Такая возможность есть. Вы можете после завершения заказа попробовать другую комбинацию. Только не рекомендуем это делать одновременно на других сервисах, так как приведёт к сбоям.

Я передумал и хочу отменить заказ. Как это сделать?

- В личном кабинете необходимо перейти в раздел истории и нажать на кнопку отменить.

Пополнился баланс, но они не пришли. Проблема решается?

- Конечно! Пополнение происходит в автоматическом режиме и редко случается, когда средства не доходят. Напишите в техподдержку, мы пополним баланс или вернём деньги.

Пригласил своего друга, хочу вывести заработанные деньги. Как это сделать и могу ли я пригласить других пользователей?

- Необходимо подать запрос для вывода в личном кабинете. Всю информацию можно увидеть в разделе партнёрка, кликнув на свой никнейм. Выплаты происходят 1 раз в неделю. Мы будем рады новым пользователям и готовы сотрудничать со всеми.

Могу ли я получить другие проценты по реферальной системе, для масштабного сотрудничество?

- Такая возможность есть. Напишите нам о себе и мы рассмотрим для вас индивидуальные условия.

Я хочу предложить сотрудничество/партнёрство, куда мне писать?

- Вы можете оставить обращение тех.поддержке, либо написать на почту: [email protected]

У вас есть API?

- Да, API есть: /api-documentation

Предоставляете ли вы скидку реселлерам?

- Да. Для продавцов у нас особые условия и скидки. Можно узнать все подробности через тех. поддержку.

Получится ли у меня победить в ежедневном конкурсе и получить лайки?

- Бесплатных лайков вы получите 100%. А вот попасть в тройку победителей мы не можем гарантировать, ибо система автоматическим образом выбирает выигравших, чтобы был баланс среди пользователей.

Забыл пароль от аккаунта, что делать?

- Вы можете восстановить пароль с помощью кнопки «забыли пароль» Если нет письма во входящих, то проверьте папку спам. Также бывает, что некоторые указывают недействительную почту, а на балансе остаются деньги. Мы вернём вам деньги или восстановим учётную запись, обратитесь в техподдержку.

Можно ли создать несколько аккаунтов?

- В случае выявления повторного аккаунта мы ничего не сделаем. А вот если злоупотреблять и использовать в корыстных целях – мы примем необходимые меры.

Где я могу увидеть и оставить отзыв о вашем сервисе?

- Вы можете ознакомиться с отзывами на главной странице. Также на Форуме и на Бирже