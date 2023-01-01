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Instagram – одна из популярных социальных сетей для личного пользования или продвижения своих продуктов и услуг компаниях. Важный элемент статистики и аналитики для алгоритмов платформы - количество просмотров, набираемое опубликованными постами.
Преимущества накрутки просмотров Инстаграм видео, reels, сторис
Просмотры — это метрика, отражающая количество просмотров видео и историй в профиле пользователя. Выгодно использовать накрутку просмотров видео, reels и сторис в Инстаграм, т.к. эта метрика - одна из ключевых при анализе эффективности контента:
- Оценка популярности контента: большое количество свидетельствует о том, что контент интересен для пользователей, и это стимулирует на создание еще более качественного контента.
- Повышение доверия аудитории: пользователи склонны верить профилям с хорошей активностью, так они подсознательно понимают, что могут доверять этому блогу.
- Улучшение метрик: это повышает параметры метрик (лайки, комментарии, подписчики). Они повышают видимость контента и улучшают его позиции в рекомендациях.
- Повышение конверсии: пользователи склонны покупать товары у брендов, чьи просмотры высокие, потому что это свидетельствует о популярности и качестве товаров.
Накрутка просмотров в Instagram для монетизации
Количество просмотров в Instagram оказывает прямое влияние на монетизацию. Это важно для продвижения бренда или продукта. Когда у контента хорошие показатели активность, он становится вирусным, привлекая к себе внимание других блогеров, потенциальных клиентов, партнёров и рекламодателей.
Крупные бренды и компании используют этот параметр как один из критериев при выборе партнеров для рекламных кампаний. Бренды хотят работать с популярными и влиятельными аккаунтами с большой аудиторией и гарантированным охватом. Поэтому накрутка увеличивает шансы на привлечение крупных рекламных кампаний и дохода от сотрудничества.
Neurongram: сайт накрутки просмотров Инстаграм
Neurongram предлагает услуги продвижения в Instagram – улучшайте свой рейтинг и привлекайте больше внимания к своему аккаунту за копейки с помощью накрутки просмотров. Заказ оформить легко: зарегистрируйтесь на сайте, выберете нужный пакет, вставьте ссылку на публикацию для работы в соответствующее поле, оплатите заказ любым удобным способом и ожидайте добавления.
Не переживайте за сохранность данных и безопасность накрутки – мы используем безопасные методы и предлагаем гарантию на пакеты. Все интересующие вопросы или инструкции по выполнению заказа уточняйте у операторов в чате поддержки.